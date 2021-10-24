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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Мощный шторм обрушился на берег Северной Калифорнии

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Мощный шторм обрушился на берег Северной Калифорнии в это воскресенье, затопив автомагистрали и повалив деревья, сообщает Associated Press.

Проливной дождь и сильный ветер сопровождали приход атмосферной реки — длинного и широкого шлейфа влаги, пришедшего из Тихого океана, который, по прогнозам, должен двигаться на юг в течение следующих нескольких дней.

Сообщается о наводнении в районе залива Сан-Франциско, перекрытии улиц в городе Беркли и затоплении площади Бэй-Бридж в Окленде. К восходу солнца в воскресенье на горе Тамальпайс (Mount Tamalpais) к северу от Сан-Франциско было зафиксировано более 15 сантиметров осадков, выпавших за 12 часов. Об этом сообщила Национальная метеорологическая служба в Twitter. К югу от Сан-Франциско в горах Санта-Крус жителей попросили эвакуироваться.

Дорожный патруль Калифорнии закрыл трассу State Route 70 в округе Батт из-за оползней.

Ситуацию усугубляют недавние природные пожары в штате, которые иссушили землю и лишили ее растительности, из-за чего она не может быстро впитывать обильные осадки.

США Калифорния

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