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30 лет назад: хроника последних дней СССР

ДНР и ЛНР заключили договор о создании единой таможенной территории

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали 15 сентября договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции, заявил через пресс-службу Пушилин.

Он добавил, что целью договора является "всесторонняя модернизация промышленности, рост деловой активности, сбалансированная торговля и добросовестная конкуренция" между республиками.

Подписание договора о едином таможенном пространстве должно стать первым шагом в создании единого экономического пространства, о котором регионы договорились в начале сентября, напоминает агентство "ДАН".

ДНР ЛНР Донбасс Денис Пушилин Леонид Пасечник

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