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В Луганске заявили о повреждении газопровода украинскими военными

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Газопровод поврежден в результате обстрела подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике поселка Ломоватка со стороны ВС Украины, сообщили в пресс-службе государственного унитарного предприятия ЛНР "Лугансказ".

По ее данным, газопровод среднего давления диаметром 219 мм обстреляли в воскресенье.

Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о двух обстрелах территории самопровозглашенной республики со стороны украинских военных с применением артиллерийских орудий калибра 152 мм. По данным ведомства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Южная Ломоватка и Червоный Прапор.

Украина ЛНР Ломоватка Лугансказ

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