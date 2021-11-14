В Луганске заявили о повреждении газопровода украинскими военными

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Газопровод поврежден в результате обстрела подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике поселка Ломоватка со стороны ВС Украины, сообщили в пресс-службе государственного унитарного предприятия ЛНР "Лугансказ".

По ее данным, газопровод среднего давления диаметром 219 мм обстреляли в воскресенье.

Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о двух обстрелах территории самопровозглашенной республики со стороны украинских военных с применением артиллерийских орудий калибра 152 мм. По данным ведомства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Южная Ломоватка и Червоный Прапор.