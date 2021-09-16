Корабль SpaceX с экипажем из непрофессиональных астронавтов успешно вышел на орбиту

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Космический корабль Crew Dragon с первым в мире полностью непрофессиональным коммерческим экипажем в четверг по московскому времени успешно вышел на орбиту, сообщила американская компания SpaceX.

"Корабль успешно вышел на орбиту", - говорится в сообщении.

Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon была запущена со стартового комплекса 39А на космодроме с мыса Канаверал во Флориде в среду в 20:02 по Восточному времени США (в четверг в 03:02 мск). Корабль выведен на орбиту высотой 575 км. Это выше высоты нынешней орбиты Международной космической станции и всех ранее запущенных пилотируемых полетов.

В рамках миссии, получившей название Inspiration 4, одним из четырёх участников полёта является миллиардер, глава компании Shift4 Payments 38-летний и увлеченный летчик Джаред Айзекман, который полностью оплатил миссию. В состав экипажа также входят врач Детского лечебно-исследовательского госпиталя St. Jude Children's Research Hospital Хейли Арсено, бывшая кандидатка в астронавты NASA Сиан Проктор и инженер компании Lockheed Martin Кристофер Семброски.

После трехдневного орбитального полета корабль должен приводниться в Атлантике в районе Флориды.