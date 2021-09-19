Корабль SpaceX с экипажем из непрофессиональных астронавтов начал схождение с орбиты

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Космический корабль Crew Dragon с первым в мире полностью непрофессиональным коммерческим экипажем после трёхдневного полета в воскресенье по московскому времени начал схождение с орбиты, сообщила американская компания SpaceX.

Планируется, что приводнение спускаемой капсулы многоразового космического корабля Crew Dragon произойдет в субботу в 19:06 по Восточному времени США (в воскресенье в 02:06 мск) в Атлантике вблизи Флориды.

16 сентября ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту высотой 590 км с полностью непрофессиональным коммерческим экипажем корабль Crew Dragon. Это выше высоты нынешней орбиты Международной космической станции и всех ранее запущенных пилотируемых полетов.

В рамках миссии, получившей название Inspiration4, одним из четырёх участников полёта является миллиардер, глава компании Shift4 Payments 38-летний и увлеченный летчик Джаред Айзекман, который полностью оплатил миссию. В состав экипажа также входят врач Детского лечебно-исследовательского госпиталя St. Jude Children's Research Hospital Хейли Арсено, бывшая кандидатка в астронавты NASA Сиан Проктор и инженер компании Lockheed Martin Кристофер Семброски.