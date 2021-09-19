Поиск
Хроника последних дней СССР

Корабль SpaceX с экипажем из непрофессиональных астронавтов начал схождение с орбиты

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Космический корабль Crew Dragon с первым в мире полностью непрофессиональным коммерческим экипажем после трёхдневного полета в воскресенье по московскому времени начал схождение с орбиты, сообщила американская компания SpaceX.

Планируется, что приводнение спускаемой капсулы многоразового космического корабля Crew Dragon произойдет в субботу в 19:06 по Восточному времени США (в воскресенье в 02:06 мск) в Атлантике вблизи Флориды.

16 сентября ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту высотой 590 км с полностью непрофессиональным коммерческим экипажем корабль Crew Dragon. Это выше высоты нынешней орбиты Международной космической станции и всех ранее запущенных пилотируемых полетов.

В рамках миссии, получившей название Inspiration4, одним из четырёх участников полёта является миллиардер, глава компании Shift4 Payments 38-летний и увлеченный летчик Джаред Айзекман, который полностью оплатил миссию. В состав экипажа также входят врач Детского лечебно-исследовательского госпиталя St. Jude Children's Research Hospital Хейли Арсено, бывшая кандидатка в астронавты NASA Сиан Проктор и инженер компании Lockheed Martin Кристофер Семброски.

SpaceX Crew Dragon Inspiration4

Новости по теме

Новости

Корабль SpaceX с коммерческим экипажем приводнился в Атлантике

Полиция арестовала четверых митингующих у Капитолия в Вашингтоне

Пандемия коронавируса

Ученые заявили, что из-за мутаций SARS-CoV-2 лучше передается по воздуху

Ученые заявили, что из-за мутаций SARS-CoV-2 лучше передается по воздуху

США испытали две баллистические ракеты Trident II над Атлантическим океаном

Что произошло за день: суббота, 18 сентября

Пожар в соборе Парижской Богоматери

Реставрация собора Нотр-Дам начнется зимой

Реставрация собора Нотр-Дам начнется зимой

Американского миллионера Роберта Дерста признали виновным в убийстве

Американского миллионера Роберта Дерста признали виновным в убийстве

Исследователи отправятся к месту гибели парома Estonia

Что случилось этой ночью: суббота, 18 сентября

Австралия выразила сожаление из-за отзыва посла Франции

Австралия выразила сожаление из-за отзыва посла Франции
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');