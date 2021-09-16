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РФ начала вывод из Белоруссии военных и техники после учений "Запад-2021"

Также начат процесс возвращения в пункты постоянной дислокации войск, задействованных в маневрах на территории РФ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Начат процесс возвращения российских войск и техники из Белоруссии после стратегических учений "Запад-2021", сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Войска Западного военного округа, ВДВ и авиация ВКС России, задействованные в проведении совместного стратегического учения "Запад-2021" на полигонах "Обуз-Лесновский" и "Брестский" на территории Республики Беларусь, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в учениях "Запад-2021" 10-15 сентября на территории России и Белоруссии было задействовано около 200 тыс. военных, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Минобороны РФ сообщало, что около 2,5 тыс. российских военных были переброшены в рамках учений в Белоруссию.

"В настоящее время воинские подразделения и соединения гвардейской танковой армии и ВДВ совершают марши на железнодорожные станции и аэродромы, где осуществляют погрузку на железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации. Инженерный состав приступил к подготовке авиационной техники для перелета на аэродромы базирования в Российской Федерации. Первые воинские эшелоны уже находятся в движении", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В военном ведомстве заявили, что к перебазированию с оперативных аэродромов на территории России в пункты постоянной дислокации после учений "Запад-2021" приступили экипажи военно-транспортной, дальней, оперативно-тактической и армейской авиации Воздушно-космических сил и Западного военного округа.

"Самолеты Ил-76, Ту-22М3, Су-35С, Су-30СМ, Су-34, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35, Ми-24, Ми-8 различной модификации, задействованные в различных эпизодах учения, в течение ближайшего времени будут доставлены на аэродромы базирования", - говорится в сообщении.

Сообщалось, что параллельно с учениями "Запад-2021" крупные маневры в Арктике провел Северный флот.

15 сентября пресс-служба Северного флота сообщила, что начался процесс возвращению войск с маневров в арктической зоне, в которых участвовало около 8 тыс. военных, около 50 кораблей, 120 самолетов и вертолетов.

Белоруссия Россия Минобороны РФ Запад-2021

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