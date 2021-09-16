Подлодки и корабли Северного флота РФ вернулись на базы после учений в Арктике

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Подводные лодки, корабли и подразделения армейского корпуса Северного флота вернулись в пункты постоянной дислокации после крупных учений в арктической зоне, сообщил в четверг Северный флот РФ.

Накануне он заявил, что США, Великобритания, Норвегия и Финляндия направляли корабли и самолеты для слежения за российскими учениями в Арктике.

"Подводные лодки и надводные корабли, в том числе, флагман - тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", подразделения соединений армейского корпуса Северного флота, задействованные в учении с арктической экспедиционной группировкой в Баренцевом море и в Мурманской области, прибыли в базы. В море остались несколько кораблей, отрабатывающих плановые задачи боевой подготовки и несущих боевое дежурство", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

По словам военных, в пункты постоянной дислокации вернулись военнослужащие и техника мотострелковых соединений, войск ПВО и ракетно-артиллерийской бригады, принимавшие участие в учении.

Учения Северного флота прошли параллельно с российско-белорусскими стратегическими маневрами "Запад-2021", в которых задействовали около 200 тыс. военнослужащих. В манерах Северного флота участвовали до 8 тыс. военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, около 120 летательных аппаратов и до 50 боевых кораблей и судов обеспечения.