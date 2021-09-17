Великобритания смягчит систему ограничений въезда из-за рубежа

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Великобритания меняет систему ограничений на въезд в страну, введенных из соображений безопасности из-за пандемии COVID-19, теперь будет действовать лишь один "красный список" стран, сообщает Sky News со ссылкой на министра транспорта Гранта Шэппса.

Нововведение, вступающее в силу с 4 октября, отменит систему "красного", "желтого" и "зеленого" списков государств, отныне все страны, которые не в "красном" списке, будут по умолчанию считаться безопасными для въезда и прибытия.

Кроме того, теперь из "красного" списка стран исключены Турция, Пакистан, Мальдивы, Египет, Шри-Ланка, Оман, Бангладеш, Кения.

Однако невакцинированным гражданам все равно придется сдавать ПЦР-тест.

Шэппс отметил, что новая система позволит путешествовать проще и дешевле.

В Великобритании к настоящему моменту полностью вакцинированы 44 млн человек.