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На острове Пальма началось извержение вулкана

На острове Пальма началось извержение вулкана
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Извержение вулкана началось на испанском острове Пальма, входящем в Канарский архипелаг и расположенном в Атлантическом океане, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

Так, над одной из точек вулканической гряды Кумбре-Вьеха на острове замечены клубы черного и белого дыма.

До извержения на острове, где проживают около 85 тыс. человек, примерно неделю отмечалось повышение сейсмической активности.

Ранее в воскресенье власти в качестве меры предосторожности начали эвакуацию маломобильных лиц, проживающих в деревнях вблизи от эпицентра сейсмической активности. Экстренные службы получили указание быть готовым в случае необходимости эвакуировать порядка тысячи человек.

Предыдущий раз извержение в районе острова произошло в 1971 году - тогда извергался вулкан Тенегия.

Испания Пальма Атлантический океан

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