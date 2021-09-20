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Лава извергающегося на острове Пальма вулкана движется в сторону моря

Лава извергающегося на острове Пальма вулкана движется в сторону моря
Фото: AP/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Лава от извержения вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма, (входит в Канарский архипелаг в Атлантическом океане) движется в сторону моря, информации о пострадавших на данный момент нет, сообщает Associated Press (AP).

"Будет нанесен значительный материальный ущерб. Мы надеемся, никто не пострадает", - заявил президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес. Он также добавил, что повторное извержение не ожидается.

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Лава движется со скоростью примерно 700 м/час. Она уже уничтожила около 20 домов, эвакуированы 5 тыс. человек. При этом независимое информагентство Europa Press сообщает, что 100 домов были уничтожены. Обязательная эвакуация объявлена в четырех деревнях, но вероятно, пока более она не потребуется.

Региональный перевозчик Binter был вынужден отменить четыре рейса 19 сентября из-за извержения, однако воздушное пространство над островами не закрывалось.

Эксперты считают, что извержение может длиться несколько недель или даже месяцев.

Предыдущий раз на острове в 1971 году извергался вулкан Тенегия. До извержения на острове, где проживают около 85 тыс. человек, примерно неделю отмечалось повышение сейсмической активности.

Испания Канарские острова Пальма

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