Три трупа обнаружены возле польско-белорусской границы

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Вблизи польско-белорусской границы найдены тела трех человек, сообщили в польской погранслужбе в воскресенье в твиттере.

Между тем в белорусском погранкомитете в воскресенье сообщили, что возле деревни Лесное в метре от белорусско-польской границы 19 сентября обнаружено тело женщины без признаков жизни. Рядом с телом находились трое детей в возрасте, предположительно, от 7 до 15 лет, а также мужчина и пожилая женщина.

По информации белорусской стороны, вблизи места обнаружения на контрольно-следовой полосе зафиксированы "явные признаки волочения тела из Польши в Беларусь".

В Следственном комитете Белоруссии сообщили, что погибшая - гражданка Ирака 39 лет. Женщина была обнаружена без обуви, следствие не исключает, в том числе, и версию наступления смерти от переохлаждения.

В этом году через границу с Белоруссией в Литву, Латвию и Польшу попали несколько тысяч мигрантов, преимущественно из Ирака. В Литве и Польше из-за кризиса с мигрантами ввели на границе чрезвычайное положение. В Европе называют незаконную миграцию с территории Белоруссии "гибридной агрессией белорусского режима".