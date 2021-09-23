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На границе Белоруссии с Польшей в тяжелом состоянии найден гражданин Ирака

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - На границе Белоруссии с Польшей в тяжелом состоянии обнаружен 19-летний гражданин Ирака, сообщил в четверг белорусский Следственный комитет.

"Вечером 21 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение о доставлении в реанимационное отделение учреждения здравоохранения 19-летнего гражданина Ирака. Тяжесть состояния, по первоначальным данным, связана с многочисленными телесными повреждениями", - говорится в телеграм-канале СК.

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Молодой человек, которого нашли сотрудники пограничной заставы в пределах полосы белорусско-польской границы, находился в тяжелом состоянии с признаками переохлаждения и обезвоживания. Придя в сознание, иностранец рассказал, что с территории Польши его выдворили с применением физической силы вооруженные люди в форме, отметили в СК.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили пострадавшего и допросили сотрудников заставы, которые его обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести травм. Планируется допрос потерпевшего с участием переводчика.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 (заведомое оставление в опасности) Уголовного кодекса Белоруссии.

Польша Белоруссия Ирак

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