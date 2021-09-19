ИГ взяло ответственность за теракты в афганском Джелалабаде

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт, совершенный в афганском городе Джелалабад, сообщают в воскресенье западные СМИ.

Террористы распространили коммюнике, в котором заявили, что в субботу подорвали три бомбы, а мишенями были три транспортных средства движения "Талибан" (запрещено в РФ). Кроме того, согласно утверждениям ИГ, в воскресенье террористы подорвали еще одну бомбу в Джелалабаде.

В субботу сообщалось, что в результате терактов погибли три человека, а несколько десятков получили ранения.

Джелалабад - столица провинции Нангархар, которая считается главным оплотом ячейки ИГ, действующей в Афганистане.