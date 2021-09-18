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В Джелалабаде в результате взрывов погибли несколько человек

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В афганском городе Джелалабад (провинция Нангархар) в субботу прогремела серия взрывов, трое человек погибли, минимум 20 ранены, сообщает Hindustan Times.

По данным издания, двое из погибших - члены движения "Талибан" (запрещено в России). Большинство раненых - мирные жители.

Ряд СМИ отмечает, что, вероятно, речь идет о теракте, направленном против талибов: взрывы произошли близ контролируемых ими полицейского участка и правительственного здания.

Сообщений о том, кто может стоять за терактом, пока не поступало.

Хроника 18 июля – 18 сентября 2021 годаАфганистан во власти талибов
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