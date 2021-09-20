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5 тыс. жителей испанского острова эвакуировали из-за извержения вулкана

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Власти испанского острова Пальма, входящего в Канарский архипелаг в Атлантическом океане, были вынуждены эвакуировать 5 тыс. жителей из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха, сообщают СМИ со ссылками на официальные источники.

Эвакуация была объявлена обязательной в ряде районов, для людей были подготовлены временные убежища.

"Людей просят быть предельно осторожными и держаться подальше от зоны извержения, чтобы избежать ненужного риска", - говорится в заявлении местного правительства.

Президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес заявил, что зона извержения покрыта лесами и является малонаселенной. Он добавил, что пока сообщений о жертвах не поступало.

Тем не менее, лава уже достигла нескольких домов и сделала ряд дорог непроходимыми.

Премьер-министр Испании Педро Санчес в связи со сложившейся ситуацией отложил отъезд в Нью-Йорк и прибыл на остров.

"Все службы готовы действовать скоординировано", - написал Санчес в твиттере.

До извержения на острове, где проживают около 85 тыс. человек, примерно неделю отмечалось повышение сейсмической активности.

Предыдущий раз на острове в 1971 году извергался вулкан Тенегия.

Испания Пальма Кумбре-Вьеха

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