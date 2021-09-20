Поиск
Хроника последних дней СССР

В Гвинее столкнулись грузовые поезда филиала "РусАла"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Гвинее столкнулись два грузовых поезда с бокситом филиала "РусАла" Rusal CBK, сообщает издание Guineematin.com. Погиб один человек, есть пострадавшие.

Столкновение произошло в 5 утра по местному времени в коммуне Ратома. По сведениям журналистов, оба состава направлялись в порт Конакри. Первый из них встал из-за поломки, а второй в него врезался.

Россияне в аварии не пострадали, сообщил пресс-секретарь посольства России в Гвинее Родион Садыков.

Гвинея РусАл Конакри Ратома

Новости

Мэнни Пакьяо будет баллотироваться в президенты Филиппин

Мэнни Пакьяо будет баллотироваться в президенты Филиппин
Пандемия коронавируса

Более 228,5 млн человек заразились COVID-19 в мире

Встреча министров обороны Великобритании и Франции отменена из-за ситуации с AUKUS

Встреча министров обороны Великобритании и Франции отменена из-за ситуации с AUKUS

Социал-демократ Шольц выиграл последние дебаты кандидатов в канцлеры ФРГ

На острове Пальма началось извержение вулкана

На острове Пальма началось извержение вулкана

Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 сентября

В Канберре заявили, что Париж знал об их недовольстве контрактом по подлодкам

В Канберре заявили, что Париж знал об их недовольстве контрактом по подлодкам

Восемь человек погибли после опрокидывания судна в китайской провинции Гуйчжоу

Sunday Telegraph сообщила о согласовании договора AUKUS без ведома Макрона

Sunday Telegraph сообщила о согласовании договора AUKUS без ведома Макрона

МИД Франции заявил о кризисе в отношениях с США и Австралией

МИД Франции заявил о кризисе в отношениях с США и Австралией
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');