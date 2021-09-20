В Гвинее столкнулись грузовые поезда филиала "РусАла"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Гвинее столкнулись два грузовых поезда с бокситом филиала "РусАла" Rusal CBK, сообщает издание Guineematin.com. Погиб один человек, есть пострадавшие.

Столкновение произошло в 5 утра по местному времени в коммуне Ратома. По сведениям журналистов, оба состава направлялись в порт Конакри. Первый из них встал из-за поломки, а второй в него врезался.

Россияне в аварии не пострадали, сообщил пресс-секретарь посольства России в Гвинее Родион Садыков.