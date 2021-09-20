Эксперты не ждут проблем для "РусАла" из-за аварии в Гвинее

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Остановка около трети транзита бокситов из Гвинеи будет некритична для "РусАла", если восстановление перевозки займет не более двух недель, считают эксперты. В Гвинее произошла авария на железнодорожной ветке, по которой филиал "РусАла" перевозит бокситы в порт Конакри.

"РусАл" контролирует в Гвинее "Компанию бокситы Киндии" (2,9 млн тонн в год), месторождение Диан-Диан (3,1 млн тонн), а также боксито-глиноземный комплекс Friguia (1,4 млн тонн). Всего на Гвинею приходится 50% бокситов и 5% глинозема, производимых "РусАлом".

Авария затронула поставки сырья "Компании бокситов Киндии", таким образом из гвинейских 7,4 млн тонн прервалась доставка около 3 млн тонн.

"Временная потеря 30-40% отгрузок из Гвинеи не приведет к существенным перебоям и снижению производства алюминия "РусАлом". У компании в любом случае есть запас бокситов на несколько месяцев", - сказал старший аналитик ИБ "Синара" Дмитрий Смолин.

При наиболее негативном развитии событий "РусАл" может заменить добываемые в Гвинее объемы бокситов, покупая их на открытом рынке, считают аналитики BCS, которые не ожидают серьезных последствий для финансовых результатов компании.

Рынок алюминия очень чутко реагирует на ситуацию в Гвинее, особенно в части поставок бокситов в Китай, но случившееся является локальным эпизодом, добавил Смолин.

При этом ликвидация последствий аварии на ж/д ветке, которая, вероятно, стала следствием переворота, случившегося в этой африканской стране, может занять несколько недель, считает он.

В Гвинее утром в понедельник столкнулись два попутных товарных поезда с грузом бокситов. Погиб один человек, еще несколько пострадали.