США с ноября разрешат посещать страну привитым британцам и гражданам ЕС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Путешественники из Великобритании и стран Евросоюза, прошедшие вакцинацию от COVID-19, с ноября смогут посещать США, сообщает издание Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Согласно данным источников, Белый дом объявит о смягчении мер позднее в понедельник. Снятие ограничений на передвижения также коснется порядка 40 тыс. участников клинических испытаний вакцин, которые еще не одобрили в Великобритании.

В свою очередь издание USA Today сообщает, что людям, желающим посетить США, нужно будет также предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного в течение трех дней до отбытия. По прибытии путешественникам не нужно будет проходить карантин.

По словам одного из источников, знакомых с планами администрации США, ослабление ограничений является частью разрабатываемой Вашингтоном более комплексной политики, которая охватит все международные поездки в США. Эта политика, как ожидается, заменит ныне действующие американскую систему запретов и ограничений в этой сфере.

Financial Times напоминает, что в соответствии с нынешней политикой только граждане США, их близкие родственники, а также обладатели грин-карт и люди, подпадающие под исключения в связи национальными интересами, могут въезжать в США в том случае, если за последние 14 дней они были в Великобритании или ЕС.

Ограничения на поездки в США из стран ЕС и Великобритании ввели в начале пандемии COVID-19 при администрации тогдашнего президента США Дональда Трампа. Эти меры действуют уже около 18 месяцев.