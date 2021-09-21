Госсекретарь США и глава МИД Великобритании обсудили Афганистан и Иран

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился на полях ежегодной сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с новым министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, сообщает госдеп.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Трасс обсудили ряд вопросов, включая ситуацию в Афганистане, преодоление климатического кризиса, Иран, свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион и углубление наших экономических связей", - говорится в сообщении, распространенном внешнеполитическим ведомством США.

Ранее в сентябре в рамках перестановок в британском кабмине Трасс была назначена главой МИД, на этом посту она сменила Доминика Рааба.

Генассамблея ООН в Нью-Йорке - первое крупное международное мероприятие для Трасс на посту министра иностранных дел Великобритании.