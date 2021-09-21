Поиск
Хроника последних дней СССР

Госсекретарь США и глава МИД Великобритании обсудили Афганистан и Иран

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился на полях ежегодной сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с новым министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, сообщает госдеп.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Трасс обсудили ряд вопросов, включая ситуацию в Афганистане, преодоление климатического кризиса, Иран, свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион и углубление наших экономических связей", - говорится в сообщении, распространенном внешнеполитическим ведомством США.

Ранее в сентябре в рамках перестановок в британском кабмине Трасс была назначена главой МИД, на этом посту она сменила Доминика Рааба.

Генассамблея ООН в Нью-Йорке - первое крупное международное мероприятие для Трасс на посту министра иностранных дел Великобритании.

США Великобритания Энтони Блинкен Элизабет Трасс

Новости по теме

Новости

Генсек ООН выразил надежду на улучшение отношений между Южной Кореей и КНДР

Генсек ООН выразил надежду на улучшение отношений между Южной Кореей и КНДР

В посольстве РФ в Вашингтоне заявили о кибератаках на ЦИК из США

Пандемия коронавируса

На Украине допустили введение обязательной вакцинации от COVID-19

На Украине допустили введение обязательной вакцинации от COVID-19

Глава ЕК сочла, что в ситуации с AUKUS с Францией обошлись неприемлемо

Глава ЕК сочла, что в ситуации с AUKUS с Францией обошлись неприемлемо

Что произошло за день: понедельник, 20 сентября

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Мэнни Пакьяо будет баллотироваться в президенты Филиппин

Мэнни Пакьяо будет баллотироваться в президенты Филиппин
Пандемия коронавируса

Более 228,5 млн человек заразились COVID-19 в мире

Встреча министров обороны Великобритании и Франции отменена из-за ситуации с AUKUS

Встреча министров обороны Великобритании и Франции отменена из-за ситуации с AUKUS

Социал-демократ Шольц выиграл последние дебаты кандидатов в канцлеры ФРГ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');