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Двух республиканцев обвинили в сокрытии пожертвований от гражданина РФ в 2016г

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Двум политтехнологам Республиканской партии США предъявлены обвинения в участии в схеме получения незаконного взноса на предвыборную кампанию от гражданина России в 2016 году, сообщает Минюст США.

Согласно судебным документам, 43-летний Джесси Бентон (штат Кентукки) и 75-летний Рой Уид (штат Флорида) сговорились, чтобы добиться политического вклада от неназванного гражданина России.

В обвинительном заключении говорится, что Уид сказал иностранному гражданину, что он может встретиться с кандидатом в президенты 2016 года, которого Минюст не называет, если заплатит определенную сумму.

Бентон якобы организовал для иностранного гражданина участие в политическом мероприятии по сбору средств 22 сентября 2016 года. Здесь россиянин смог сфотографироваться с кандидатом.

По данным агентства Associated Press, тогдашний кандидат в президенты США Дональд Трамп проводил в это время сбор средств в Питтсбурге.

В итоге россиянин перевел $100 тысяч в политическую консалтинговую фирму Бентона.

Оплата, по данным министерства юстиции, была произведена через поддельный счет-фактуру за "консультационные услуги", чтобы скрыть цель взноса.

Отмечается, что Бентон передал $25 тысяч объединенному комитету по сбору средств, предположительно прикарманив оставшиеся $75 тысяч

"Поскольку Бентон ложно утверждал, что сам внес свой вклад, три разных политических комитета невольно подали в федеральную избирательную комиссию отчеты, в которых неточно указывалось, что источником средств был Бентон, а не иностранный гражданин", - говорится в сообщении минюста.

Уиду и Бентону предъявлены обвинения по шести пунктам.

Обвиняемые впервые предстали сегодня перед федеральным судом столичного округа Колумбия.

В случае признания виновными Бентону и Уиду грозит от пяти до 20 лет лишения свободы по каждому пункту.

США Минюст США

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