В Судане заявили о предотвращении попытки госпереворота

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Власти Судана сообщили, что предотвратили попытку госпереворота в стране, передает телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на источники в суданском правительстве.

По их данным, лидеры группы, попытавшейся устроить госпереворот, задержаны, ведется расследование.

Ряд западных СМИ сообщает, что ранее путчисты предприняли попытку установить контроль над зданием, где расположены офисы государственных СМИ.

С августа 2019 года Суданом руководит переходная военно-гражданская администрация, которая пообещала восстановить справедливость в отношении жертв преступлений, совершенных при Омаре Аль-Башире (экс-президент страны, отстранен от власти в апреле 2019 года в результате военного переворота).