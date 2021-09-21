Поиск
Хроника последних дней СССР

В Судане заявили о предотвращении попытки госпереворота

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Власти Судана сообщили, что предотвратили попытку госпереворота в стране, передает телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на источники в суданском правительстве.

По их данным, лидеры группы, попытавшейся устроить госпереворот, задержаны, ведется расследование.

Ряд западных СМИ сообщает, что ранее путчисты предприняли попытку установить контроль над зданием, где расположены офисы государственных СМИ.

С августа 2019 года Суданом руководит переходная военно-гражданская администрация, которая пообещала восстановить справедливость в отношении жертв преступлений, совершенных при Омаре Аль-Башире (экс-президент страны, отстранен от власти в апреле 2019 года в результате военного переворота).

Судан

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 21 сентября

Падение S&P 500 и Nasdaq в понедельник стало сильнейшим с мая

Падение S&P 500 и Nasdaq в понедельник стало сильнейшим с мая

Генсек ООН выразил надежду на улучшение отношений между Южной Кореей и КНДР

Генсек ООН выразил надежду на улучшение отношений между Южной Кореей и КНДР

В посольстве РФ в Вашингтоне заявили о кибератаках на ЦИК из США

Пандемия коронавируса

На Украине допустили введение обязательной вакцинации от COVID-19

На Украине допустили введение обязательной вакцинации от COVID-19

Глава ЕК сочла, что в ситуации с AUKUS с Францией обошлись неприемлемо

Глава ЕК сочла, что в ситуации с AUKUS с Францией обошлись неприемлемо

Что произошло за день: понедельник, 20 сентября

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Мэнни Пакьяо будет баллотироваться в президенты Филиппин

Мэнни Пакьяо будет баллотироваться в президенты Филиппин
Пандемия коронавируса

Более 228,5 млн человек заразились COVID-19 в мире

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');