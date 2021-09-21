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Талибы заявили, что девочки в будущем смогут вернуться в школы в Афганистане

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Представитель "Талибана" (террористическая организация, запрещенная в РФ) и замминистра информации и культуры Забихулла Муджахид заявил во вторник, что девочки смогут вернуться к обучению в школах в Афганистане как только это будет возможно, сообщает TOLO News.

"Мы дорабатываем детали, чтобы девочки могли возобновить обучение. Это случится настолько скоро, насколько будет возможно", - сообщил Муджахид на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что новое министерство образования Афганистана обязало обучающихся и учителей мужского пола вернуться в школы. Однако ничего не было сказано о перспективах дальнейшего обучения в школах девочек.

Муджахид никак не прокомментировал ситуацию с министерством по делам женщин, которое упразднили на прошлой неделе и создали взамен на его базе министерство по пропаганде добродетели и предотвращению пороков. Он отметил, что талибам нужно время, чтобы разобраться с вопросами образования и работы для женщин, а также, чтобы обеспечить их безопасность в этом процессе.

В августе боевики движения "Талибан", захватившие власть в Афганистане, пообещали, что их правление будет мягче, чем в 1990-х годах. В частности, они обещали не лишать женщин Афганистана права получать образование вплоть до университетского и работать. При этом талибы заявили, что девочки и мальчики, а также мужчины и женщины не могут находиться в одном кабинете при обучении в школах и университетах.

Хроника 18 июля – 21 сентября 2021 годаАфганистан во власти талибов
Забихулла Муджахид Талибан Афганистан

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