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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

"Талибан" запретил афганским женщинам работать в НКО

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Контролируемое талибами ("Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация) правительство Афганистана приказал всем местным и иностранным неправительственным организациям (НПО) не допускать на работу женщин, сообщает The Guardian со ссылкой на письмо афганского министерства экономики.

В нем, по данным издания, говорится, что женщинам запрещается работать в НКО до особого распоряжения. Данное решение обосновывается в письме тем, что некоторые женщины - сотрудницы НКО якобы не придерживались исламского дресс-кода.

Неясно, распространяется ли это правило на иностранных сотрудниц НКО.

Ранее на этой неделе стало известно, что талибы запретили женщинам учиться в университетах. Решение касается как государственных, так и частных вузов.

После прихода к власти в августе 2021 года талибы обещали соблюдать права женщин и меньшинств, но вскоре стали постепенно вводить все новые и новые запреты. Поначалу "Талибан" разрешил женщинам продолжить работу телеведущими и даже не исключал, что введет их в органы госуправления. Уже в сентябре 2021 года они упразднили Министерство по делам женщин, обязали студенток ходить в вузы в никабах и запретили девочкам школьное образование, а женщинам - занятия спортом в общественных местах.

Затем женщин обязали закрывать лицо на людях и запретили им путешествовать без сопровождающих мужчин. Женщины также лишились возможности заниматься многими профессиями.

Хроника 18 июля 2021 года – 24 декабря 2022 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Талибан
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