В Иране заявили, что медицинские санкции не позволили стране закупать COVID-вакцины

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Тегеран столкнулся с санкциями со стороны США в сфере медицины, из-за чего не смог закупать вакцины от COVID-19, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси.

"Несмотря на тот факт, что Исламская республика Иран с самого начала стремилась приобрести вакцины от надежных международных источников, она столкнулась с бесчеловечными санкциями в сфере медицины", - сказал Раиси во вторник на Генассамблее ООН.

"Я хотел бы осудить продолжающиеся санкции США, особенно в том, что касается товаров гуманитарного назначения, и потребовать, чтобы это организованное преступление зафиксировали как символ и суть так называемых американских прав человека", - добавил президент Ирана.

При этом он отметил, что в связи с санкциями Иран запустил стабильное внутреннее производство вакцин. "И сегодня, несмотря на все санкции, затрагивающие права человека, мы стали одним из производителей вакцин от COVID-19", - подчеркнул Раиси.