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В Иране отмечена рекордная смертность от последствий COVID-19

В Иране отмечена рекордная смертность от последствий COVID-19
В Тегеране
Фото: Fatemeh Bahrami/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В Иране за последние 24 часа зафиксировали 542 летальных исхода среди людей с COVID-19: это самый высокий за всю пандемию показатель для этой страны, сообщает агентство IRNA со ссылкой на иранский Минздрав.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, предыдущий максимальный показатель суточной смертности фиксировали в ноябре 2020 года: тогда он составил 483 случая.

Таким образом, в Иране общее число скончавшихся вследствие заражения COVID-19 превысило отметку в 94 тысячи.

Кроме того, в стране за сутки выявили 39 619 новых случаев коронавируса, из них 4,1 тыс. пациентов госпитализированы.

Всего в Иране за время пандемии COVID-19 диагностировали свыше 4,1 млн заражений. Около 6,4 тыс. заболевших находятся в тяжелом состоянии.

Хроника коронавируса. Август.

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Хроника 09 января 2020 года – 08 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Иран Коронавирус

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