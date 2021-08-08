В Иране отмечена рекордная смертность от последствий COVID-19

В Тегеране Фото: Fatemeh Bahrami/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В Иране за последние 24 часа зафиксировали 542 летальных исхода среди людей с COVID-19: это самый высокий за всю пандемию показатель для этой страны, сообщает агентство IRNA со ссылкой на иранский Минздрав.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, предыдущий максимальный показатель суточной смертности фиксировали в ноябре 2020 года: тогда он составил 483 случая.

Таким образом, в Иране общее число скончавшихся вследствие заражения COVID-19 превысило отметку в 94 тысячи.

Кроме того, в стране за сутки выявили 39 619 новых случаев коронавируса, из них 4,1 тыс. пациентов госпитализированы.

Всего в Иране за время пандемии COVID-19 диагностировали свыше 4,1 млн заражений. Около 6,4 тыс. заболевших находятся в тяжелом состоянии.