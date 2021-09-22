Минобороны РФ сообщило об отправке из Белоруссии новых эшелонов после учений "Запад-2021"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Еще два эшелона с техникой и личным составом частей Западного военного округа отправились из Белоруссии в Россию после стратегических учений "Запад-2021", сообщили в Минобороны РФ в среду.

"В течении суток с территории Республики Беларусь в Российскую Федерацию отправлены ещё два воинских эшелона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на железнодорожные платформы погружено более 80 единиц боевой и специальной техники.

16 сентября Минобороны РФ сообщило о начале процесса возвращения российских войск и техники из Белоруссии после стратегических учений "Запад-2021".

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в учениях "Запад-2021" 10-15 сентября на территории России и Белоруссии было задействовано около 200 тыс. военных, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Министерство сообщало, что около 2,5 тыс. российских военных были переброшены в рамках учений в Белоруссию.

В военном ведомстве заявили, что к перебазированию с оперативных аэродромов на территории России в пункты постоянной дислокации после учений "Запад-2021" приступили экипажи военно-транспортной, дальней, оперативно-тактической и армейской авиации Воздушно-космических сил и Западного военного округа. Сообщалось, что параллельно с учениями "Запад-2021" крупные маневры в Арктике провел Северный флот.

15 сентября пресс-служба Северного флота сообщила, что начался процесс возвращению войск с маневров в арктической зоне, в которых участвовало около 8 тыс. военных, около 50 кораблей, 120 самолетов и вертолетов.