Лишь 20% пассажиров в Англии носят маски на вокзалах

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Около 20% пассажиров продолжают носить маски на вокзалах в Англии, сообщает телеканал ВВС со ссылкой на британского оператора железнодорожных перевозок Network Rail.

Ношение масок на вокзалах в Англии не является обязательным, однако пассажиров все же призывают надевать их.

Для сравнения, до снятия ограничений в июле, маски на железнодорожных вокзалах носили примерно 80% пассажиров.

Между тем, маски по-прежнему обязательны при поездках в метро и на автобусах в Лондоне.

Однако некоторые британские профсоюзы, представляющие интересы сотрудников транспортной сферы, отмечают, что все меньше людей соблюдают правила проезда в маске в метро британской столицы. Они предупреждают, что это может привести к "эскалации ситуации осенью".

Согласно данным правительства Великобритании, первую дозу вакцины от коронавируса в Англии получили 89% населения возрастом старше 16 лет.