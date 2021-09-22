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Штрафы за отсутствие маски в транспорте Москвы будут оформлять в электронном виде

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Контролеры общественного транспорта Москвы перешли на электронную систему оформления постановлений, в том числе за нарушение масочного режима. Об этом сообщили "Интерфаксу" в государственном казенном учреждении (ГКУ) "Организатор перевозок".

"Это позволит ускорить подготовку документа в четыре раза и не задерживать пассажиров более пяти минут", - привели в учреждении слова его руководителя Владислава Султанова.

Он пояснил, что электронный формат позволит избавиться от бумажных бланков и перейти на компактные квитанции.

Кроме того, ожидается, что электронные постановления позволят избежать ошибок, вызванных "человеческим фактором", и обеспечат оперативную передачу данных в государственную информационную систему.

С начала сентября на московском транспорте выявили более 27 тыс. нарушений масочного режима.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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