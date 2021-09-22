На Украине обстреляли автомобиль помощника Зеленского

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Вблизи села Лесники (Киевская область) обстреляли автомобиль первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира, в результате чего был ранен водитель машины, сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

Инцидент произошел около 10:00. Отмечается, что в автомобиль попало более 10 пуль. Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы полиции.

Проводится специальная полицейская операция по розыску стрелявших. "Всех, кто имеет какую-либо информацию об обстоятельствах покушения на жизнь двух граждан Украины, просим сообщать в полицию на 102", - говорится в сообщении.

Заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа") подтвердила, что на Шефира было совершено покушение.

"Стреляли, и попали в водителя три пули", - сказала Безуглая агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, всего в автомобиль было выпущено 12 пуль.

В свою очередь советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в фейсбуке сообщил, что стреляли из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.