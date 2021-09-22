В офисе Зеленского связали нападение на его помощника с борьбой против олигархов

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Обстрел автомобиля первого помощника президента Украины Сергея Шефира связан с противодействием политике по снижению влияния олигархов на общественные процессы, заявляет советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Мы, безусловно, связываем это нападение с агрессивной и даже воинственной кампанией противодействия активной политике главы государства. Политике, направленной на существенное снижение традиционного влияния теневых олигархов на общественные процессы, а также на уничтожение политико-финансовых группировок, откровенно работающих на наших внешних оппонентов", - сказал Подоляк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Он назвал обстрел автомобиля Шефира "открытым, намеренным и крайне жестким нападением, которое нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды".

Советник руководителя офиса президента подчеркнул, что "политика Зеленского, направленная на фундаментальную трансформацию государства, останется неизменной"

Между тем глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил журналистам в кулуарах Верховной рады, что Шефир не пострадал в результате совершенного на него утром в среду покушения, находится в безопасном месте, хотя и шокирован.

"Где-то 20 минут тому назад я разговаривал с господином Шефиром. Он ехал на работу, он обычно ездит в 50% случаев сам за рулем, в 50% - с водителем. Водитель получил три ранения огнестрельных и госпитализирован. Сам Сергей цел. Все нормально. Живой, здоровый. Его полиция пересадила в служебный экипаж и отвезла в безопасное место", - сказал он.

Депутат также отметил, что на дороге, на которой было совершено нападение, много видеокамер и "в ближайшее время будет много видео с места события".

По данным Национальной полиции Украины, вблизи села Лесники (Киевская область) неизвестные обстреляли автомобиль Шефира, в результате чего был ранен водитель машины.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, всего в автомобиль было выпущено 12 пуль.

В свою очередь советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал в фейсбуке, что стрельбу вели из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.