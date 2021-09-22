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Извержение вулкана на Канарских островах может продлиться три месяца

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Извержение вулкана на испанском острове Пальма и его последствия могут продлиться до 84 дней, сообщает в среду агентство Associated Press (AP) со ссылкой на экспертов из института вулканологии Канарских островов.

Там пришли к такому выводу после анализа предыдущего извержения в архипелаге, после которого, как и после текущего извержения, наблюдались густые потоки лавы и продолжительная сейсмическая активность.

Также в институте сообщили, что в ночь на среду наблюдали увеличение количества мелких извержений, которые подбрасывали в небо камни и пепел.

Власти предупреждают, что до сих пор сохраняется опасность землетрясений, лавовых потоков, токсичных газов, вулканического пепла и кислотных дождей.

За все время извержения потоки лавы уничтожили около 185 зданий, в основном жилые дома в сельской местности. На данный момент лава покрывает порядка 154 гектаров земли.

Ранее власти Пальмы были вынуждены эвакуировать около 6 тыс. человек из-за извержения. Также премьер-министр Испании Педро Санчес в связи со сложившейся ситуацией отложил отъезд в Нью-Йорк и прибыл на остров.

До извержения на острове, где проживают около 85 тыс. человек, примерно неделю отмечалось повышение сейсмической активности.

Предыдущий раз на острове в 1971 году извергался вулкан Тенегия.

Извержение вулкана на острове Пальма

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Последний раз извержение в районе острова произошло в 1971 году - тогда извергался вулкан Тенегия.Премьер-министр Испании Педро Санчес в связи со сложившейся ситуацией отложил отъезд в Нью-Йорк и прибыл на остров. 19 сентября власти в качестве меры предосторожности начали эвакуацию маломобильных лиц, проживающих в деревнях вблизи от эпицентра сейсмической активности.Власти испанского острова Пальма, входящего в Канарский архипелаг в Атлантическом океане, были вынуждены эвакуировать 5 тыс. жителейЛава достигла домов и сделала ряд дорог непроходимымиДо извержения на острове, где проживают около 85 тыс. человек, примерно неделю отмечалось повышение сейсмической активностиЛава движется со скоростью примерно 700 м/час. Она уже уничтожила десятки домов, эвакуированы 5 тыс. человек. Независимое информагентство Europa Press сообщает, что были уничтожены 100 домов.Эксперты считают, что извержение может длиться несколько недель или даже месяцевЛава от извержения вулкана движется в сторону моря. "Будет нанесен значительный материальный ущерб. Мы надеемся, никто не пострадает", - заявил президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес. Он также добавил, что повторное извержение не ожидается.
Последний раз извержение в районе острова произошло в 1971 году - тогда извергался вулкан Тенегия.
Испания Канарские острова

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