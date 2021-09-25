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Жителей трех населенных пунктов острова Пальма эвакуировали из-за извержения вулкана

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Около 1000 человек в Таджуе, Таканде-де-Абахо и Таканде-де-Арриба были вынуждены эвакуироваться в пятницу из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха, сообщает BBC News.

Извержение вулкана на острове Пальма

Сообщений о жертвах не поступало. Ряд рейсов в аэропорт и из аэропорта отменены.

Активность вулкана Кумбре-Вьеха усилилась в пятницу. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил в пятницу, что кабинет министров на следующей неделе объявит остров "зоной катастрофы".

Ранее сообщалось, что извержение вулкана на Канарских островах может продлиться три месяца. Власти испанского острова Пальма, входящего в Канарский архипелаг в Атлантическом океане, были вынуждены эвакуировать 5 тыс. жителей 20 сентября. Эксперты считают, что извержение может длиться несколько недель или даже месяцев. Предыдущий раз на острове в 1971 году извергался вулкан Тенегия.

Испания Канарские острова остров Пальма Кумбре-Вьеха

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