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Турецкая ENKA расторгла контракт на строительство в Грузии ГЭС после протестов

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - ENKA Renewables LLC, в которой 90% владеет турецкая ENKA Insaat, в среду уведомило правительство Грузии о расторжении подписанного 25 апреля 2019 года контракта на строительство на западе страны Намахвани ГЭС, которая должна стать второй по величине после Ингури ГЭС.

"Причиной расторжения контракта является нарушение оговоренных в нем условий и форс-мажорные обстоятельства", - говорится в заявлении компании.

В Минэкономразвития Грузии пока не комментируют эту информацию.

Проект предусматривает строительство на реке Риони двух гидроэлектростанций - Твиши ГЭС и Намахвани ГЭС - суммарной установленной мощностью 433 МВт, что позволит покрыть до 12% потребности Грузии в электроэнергии. Инвестиционная стоимость проекта составляет $730 млн, период строительства – 5 лет.

Как сообщалось, с конца прошлого года в Грузии проводились акции протеста, организованные противниками строительства этого каскада ГЭС. По их утверждению, "строительство обязательно изменит микроклимат, активизирует сейсмические процессы и в конечном счете приведет к экологической катастрофе в регионе". Протестующие считают недостаточными заверения правительства в том, что этот очень важный для энергетической независимости страны проект будет осуществлен с соблюдением всех стандартов безопасности.

Требования участников протестных акций к правительству Грузии – расторгнуть договор с ENKA Renewables, к самой компании – покинуть ущелье Риони. Среди требований протестующих были также отставка министра экономики и устойчивого развития Натии Турнава, привлечение к ответственности всех лиц, принимавших непосредственное участие в этом проекте.

Из-за акций протеста власти в апреле объявили мораторий на строительство плотины и других крупных объектов каскада на период до 12 месяцев, пока не будет проведена ревизия экологических, геологических и сейсмологических заключений и дано их новое обоснование.

К тому же по просьбе правительства Грузии в дискуссию с представителями гражданского общества вокруг строительства этой ГЭС включилось Энергетическое сообщество ЕС, эксперты которого работают над вопросом возможного воздействия Намахвани ГЭС на окружающую среду.

Турция Грузия

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