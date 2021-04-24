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В Грузии объявили мораторий на строительство каскада Намахвани ГЭС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Противники строительства в Грузии на реке Риони Намахвани ГЭС, которая обещает стать крупнейшей в стране после Ингури ГЭС, считают недостаточными заверения правительства в том, что данный проект будет осуществлен с соблюдением всех стандартов безопасности.

Ранее кабмин выпустил заявление, в котором изложены конкретные механизмы, призванные обеспечить реализацию этого проекта. При этом, на строительство плотины ГЭС наложен мораторий на период от 9 до 12 месяцев до тех пор, пока не будет проведена ревизия имеющихся экологических, геологических и сейсмологических заключений и дано их новое обоснование.

Минюсту страны поручено изучить контракт с турецкой компанией ENKA, являющейся подрядчиком строительства Намахвани ГЭС, наняв для этого международную юридическую фирму.Между тем, эти и другие компромиссные инициативы, изложенные в заявлении правительства, не сняли с повестки дня возобновление массовых протестных акций людей, объединенных в специально созданное движение "Защитники ущелья Риони".

Участники акций противников Намахвани ГЭС, которые уже 181-й день не покидают палаточный городок, разбитый ими в районе ее строительства, заявляют, что будут протестовать до тех пор, пока правительство Грузии не расторгнет договор с компанией ENKA, а сама компания не покинет ущелье Риони.

С 23 мая противники намерены начать массовые акции в Тбилиси.

Проект каскада Намахвани ГЭС предусматривает строительство на реке Риони двух гидроэлектростанций - Твиши ГЭС и Намахвани ГЭС - суммарной установленной мощностью 433 МВт, что позволит покрыть до 12% потребности Грузии в электроэнергии. Инвестиционная стоимость проекта составляет $730 млн, период строительства - 5 лет.

Грузия

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