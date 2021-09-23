Лавров встретился с главой МИД Великобритании

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые встретился с новым главой МИД Великобритании Элизабет Трасс.

Беседа состоялась на полях Генассамблеи ООН. Переговоры не были запланированы в графике.

Министры отметили, что рады возможности провести беседу. Далее встреча продолжилась в закрытом режиме.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущее состояние двусторонних отношений. С российской стороны вновь констатированы отсутствие прогресса в решении проблем, препятствующих возобновлению полноформатного политического диалога, сохраняющееся нежелание Лондона выстраивать межгосударственные связи на основе равноправия и взаимного уважения интересов", - следует из сообщения на сайте МИД РФ.

Кроме того, отмечается, что Лавров особо подчеркнул непреложность отказа британской стороны от провокационной деятельности у российских границ, создающей реальную угрозу региональной безопасности.

"Призвал Лондон к ответственному сотрудничеству и конкретным действиям для формирования в двустороннем взаимодействии позитивной повестки", - следует из сообщения.

Также состоялся обмен мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем.