Лавров встретился на полях Генассамблеи ООН с главой МИД Франции Ле Дрианом

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров провел на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встречу с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

Министры тепло поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатием, далее беседа продолжилась без прессы.

Ранее Ле Дриан заявил, что намерен обсудить с Лавровым ситуацию в Афганистане и на Украине, а также иранскую ядерную сделку.

Лавров прибыл в Нью-Йорк в среду, у российского министра уже состоялось более десятка встреч с зарубежными коллегами.