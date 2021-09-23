BP предупредила о риске дефицита бензина на АЗС в Великобритании

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Нефтяная компания BP предупредила правительство Великобритании, что может начать сокращать поставки бензина и солярки на 1200 свои АЗС из-за нехватки водителей грузовиков, в которых топливо развозится по стране, сообщает телекомпания ITV.

На специальном совещании представитель компании Ханна Хофер призвала чиновников осознать, что ситуация очень и очень тяжелая и требует экстренных решений. Она прогнозирует, что следующие несколько недель будут очень тяжелыми. Компания просит правительство упростить найм водителей из числа иностранцев.

По ее словам, у BP сейчас на заправках осталось не больше двух третей запасов от объема, необходимого для бесперебойного обслуживания клиентов, и запасы быстро сокращаются. В компании ожидают, что заправкам придется ждать по полтора дня в неделю пополнения запасов.

Когда компания начнет вынужденные ограничения поставок, приоритетом будут поставки на заправки на крупных трассах, добавила Хофер.

BP не нанимает водителей грузовиков напрямую, для нее доставкой топлива занимаются сотрудники независимой компании Hoyer.

ВР - не единственная компания, на работе которой сказался дефицит водителей в стране. Сеть фастфуда McDonald's в августе по этой же причине исключила молочные коктейли и бутилированные напитки из меню всех своих 1250 точек. До этого сеть кафе Nando's, специализирующаяся на блюдах из курицы, временно закрыла около 50 своих точек из-за дефицита курятины, а сеть KFC предупредила, что проблемы в цепочках поставок могут привести к удалению некоторых блюд из меню.

Водителей в королевстве не хватает из-за Brexit и пандемии COVID-19. Первый фактор усложнил гражданам европейских стран получение разрешений на работу в Великобритании, пандемия заставляла неоднократно откладывать выход на работу свежеобученных водителей. Чтобы решить проблему, правительство временно увеличило количество часов, в течение которой водителям можно оставаться за рулем.