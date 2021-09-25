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В проливе Босфор произошло столкновение двух сухогрузов

Суда под флагами Турции и России столкнулись у берегов стамбульского района Йеникёй

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Сухогрузы под флагами Турции и России столкнулись у берегов стамбульского района Йеникёй в проливе Босфор, сообщило в субботу агентство Anadolu со ссылкой на управление береговой полиции Турции.

Турецкий сухогруз Tahsin Imamoglu направлялся из провинции Коджаэли в промышленный порт Карадениз Эрегли на побережье Черного моря, российский "Русич 10" - из провинции Бурса в Россию.

К месту происшествия направили катера и буксировочные судна.

Турция Босфор

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