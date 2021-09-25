Экс-глава Каталонии после освобождения пообещал продолжать борьбу

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Бывший глава испанского автономного сообщества Каталония Карлес Пучдемон после кратковременного пребывания под стражей на Сардинии прогулялся в субботу по итальянскому острову, сообщил агентство Associated Press.

"Меня должны были преследовать в Испании, но в конечном счете все всегда заканчивается одинаково, я на свободе, и я продолжаю борьбу", - заявил он агентству.

Пучдемон сказал, что прибыл на Сардинию, чтобы удостовериться в прочных связях между Альгеро и Каталонией.

Карлес Пучдемон бежал из Испании в 2017 году после референдума о независимости Каталонии, который в Мадриде признали незаконным.

В отношении Пучдемона действует европейский ордер на арест, полицейские взяли его под стражу в аэропорту сразу после прилета на Сардинию 23 сентября. Однако судебные власти итальянского города Сассари решили освободить Пучдемона до выяснения деталей испанского ордера об аресте.