Поиск
Хроника последних дней СССР

Экс-глава Каталонии после освобождения пообещал продолжать борьбу

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Бывший глава испанского автономного сообщества Каталония Карлес Пучдемон после кратковременного пребывания под стражей на Сардинии прогулялся в субботу по итальянскому острову, сообщил агентство Associated Press.

"Меня должны были преследовать в Испании, но в конечном счете все всегда заканчивается одинаково, я на свободе, и я продолжаю борьбу", - заявил он агентству.

Референдум в Каталонии

Пучдемон сказал, что прибыл на Сардинию, чтобы удостовериться в прочных связях между Альгеро и Каталонией.

Карлес Пучдемон бежал из Испании в 2017 году после референдума о независимости Каталонии, который в Мадриде признали незаконным.

В отношении Пучдемона действует европейский ордер на арест, полицейские взяли его под стражу в аэропорту сразу после прилета на Сардинию 23 сентября. Однако судебные власти итальянского города Сассари решили освободить Пучдемона до выяснения деталей испанского ордера об аресте.

Протесты в Каталонии

7
Испания Калатония Карлес Пучдемон

Новости по теме

Новости

В Пекине назвали сфабрикованными обвинения против финдиректора Huawei

В проливе Босфор произошло столкновение двух сухогрузов

В проливе Босфор произошло столкновение двух сухогрузов

Что случилось этой ночью: суббота, 25 сентября

Ким Чен Ын поблагодарил Китай за совместное противостояние враждебным силам

Ким Чен Ын поблагодарил Китай за совместное противостояние враждебным силам

Афганские беженцы напали на американскую военнослужащую в США

Спавора и Коврига освободили после решения об освобождении Мэн Ваньчжоу

Афганистан во власти талибов

Премьер Пакистана призвал к оказанию помощи Афганистану

Премьер Пакистана призвал к оказанию помощи Афганистану

Гаитянские мигранты покинули лагерь на границе с Техасом

Гаитянские мигранты покинули лагерь на границе с Техасом
Пандемия коронавируса

Вспышки COVID-19 зарегистрировали в школах США, где отсутствует строгий масочный режим

Вспышки COVID-19 зарегистрировали в школах США, где отсутствует строгий масочный режим

Глава МИД Мали сообщил, что не обсуждал с Лавровым размещение ЧВК "Вагнер" в стране

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');