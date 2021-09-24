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Бывшего главу Каталонии Пучдемона арестовали в Италии

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции Италии арестовали на Сардинии бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщает газета El Pais со ссылкой на его адвоката Гонсало Бойе.

В отношении Пучдемона действует европейский ордер на арест: полицейские взяли его под стражу в аэропорту - сразу после прилёта на Сардинию. Ожидается, что Пучдемон в пятницу предстанет перед апелляционным судом города Сассари. Итальянским судебным властям предстоит определить, есть ли основания выдавать его Испании.

Пучдемон бежал из Испании в 2017 году после проведения незаконного референдума о независимости Каталонии.

На Сардинии у него был запланирован ряд встреч, в том числе со сторонниками независимости острова от Италии, сообщают СМИ.

В марте этого года Европейский парламент проголосовал за лишение иммунитета трех каталонских евродепутатов, включая Пучдемона.

Италия Карлес Пучдемон

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