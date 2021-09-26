Бушующий над Атлантикой ураган "Сэм" усилился до четвертой категории
Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Ураган "Сэм" усилился до четвертой из пяти возможных категорий и продолжает бушевать над Атлантическим океаном, сообщает The Washington Post со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
Скорость ветра достигает 140 миль в час (более 225 км в час), и, согласно прогнозам, ураган продолжит усиливаться и будет двигаться на запад-северо-запад.
Сильный, но компактный ураган "Сэм", предположительно, продолжит будет бушевать над Атлантикой еще как минимум еще неделю. Пока данные говорят о том, что стихия не достигнет суши, но, отмечает The Washington Post, этот прогноз может быть изменен. По данным издания, не исключено, что шторм к следующим выходным будет угрожать Бермудским островам и восточному побережью США.