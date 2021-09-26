Бушующий над Атлантикой ураган "Сэм" усилился до четвертой категории

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Ураган "Сэм" усилился до четвертой из пяти возможных категорий и продолжает бушевать над Атлантическим океаном, сообщает The Washington Post со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Скорость ветра достигает 140 миль в час (более 225 км в час), и, согласно прогнозам, ураган продолжит усиливаться и будет двигаться на запад-северо-запад.