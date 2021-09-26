Пять палестинцев погибли в столкновениях с силами безопасности Израиля

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - По меньшей мере пять палестинцев были убиты военными Израиля после того, как между палестинцами и израильскими силами безопасности в ночь на воскресенье вспыхнули вооруженные столкновения на Западном берегу реки Иордан, сообщает издание The Jerusalem Post.

По данным газеты, эти события произошли на фоне арестов среди палестинцев, которые проводили службы безопасности Израиля в пяти разных местах на Западном берегу реки Иордан. Целью арестов была ячейка группировки ХАМАС, за которой израильтяне следили несколько дней и которая, по данным израильской разведки, готовила атаку на территории Израиля.

Столкновения все еще продолжаются, отмечает газета.

Позднее глава пресс-службы армии обороны Израиля Ран Кохав сообщил, что убитые были членами ХАМАС. Он также сказал, что не может сказать с определенностью, предпримет ли ХАМАС в ответ на гибель своих людей ракетные обстрелы Израиля.

В свою очередь представитель ХАМАС Абдель Латиф аль-Кану заявил, что гибель членов группировки стала результатом сотрудничества в сфере безопасности Израиля и Палестинской национальной администрации. Он также пообещал, что палестинцы продолжат борьбу с Израилем.