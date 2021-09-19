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Хроника последних дней СССР

Армия Израиля поймала двух бежавших из тюрьмы палестинцев

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля сообщила о задержании последних двух палестинских заключенных, бежавших в начале сентября из тюрьмы на севере страны. Соответствующее заявление опубликовано 19 сентября на сайте израильской армии.

"В ходе совместной операции Армии обороны Израиля, Службы общей безопасности и полиции в городе Дженин были задержаны двое сбежавших из тюрьмы", - говорится в тексте.

Шесть палестинских заключенных сбежали из израильской тюрьмы 7 сентября. Премьер - министр Израиля Нафтали Беннетт назвал это "серьезным инцидентом", который требует максимальных усилий со стороны различных служб безопасности Израиля.

Израиль Палестина

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