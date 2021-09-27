Производитель электромобилей Polestar близок к слиянию со SPAC

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Шведский производитель электромобилей Polestar близок к заключению сделки по слиянию со специализированной компанией по слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC) Gores Guggenheim Inc., в результате которой сможет выйти на публичный рынок.

В рамках сделки стоимость шведской компании оценивается в $21 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Polestar, который принадлежит китайской Zhejiang Geely Holding Group Co., может договориться о сделке с Gores Guggenheim уже 27 сентября. Слияние станет одним из крупнейших в сегменте SPAC, пишет WSJ. В рамках сделки Polestar получит дополнительное финансирование в размере $250 млн.

Polestar фокусируется на электромобилях высокой производительности и позиционирует себя как конкурент Tesla Inc. и Lucid Group Inc.

Zhejiang Geely также владеет компаниями Geely Automobile Holdings Ltd., Volvo Car Group и рядом других брендов.

SPAC не имеют никаких активов, кроме денежной ликвидности, и не ведут операционной деятельности. Поэтому их называют компаниями-пустышками. Они представляют собой, по сути, большие денежные пулы, котирующиеся на бирже. При покупке какой-то другой компании та получает место SPAC на бирже. То есть для покупаемой компании такой способ является "черным ходом" для выхода на открытый рынок. В последнее время данный способ стал более привлекательным, чем проведение IPO.