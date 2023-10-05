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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Polestar увеличила поставки электромобилей в III квартале в полтора раза

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Поставки шведского производителя электромобилей премиум-класса Polestar Automotive Holding в июле-сентябре достигли около 13,9 тысячи единиц, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее, сообщила компания.

В третьем квартале 2022 года поставки составляли около 9,2 тысячи.

Компания сообщила, что увеличение спроса на более дорогие автомобили модели Polestar 2 положительно влияет на рентабельность.

В январе-сентябре Polestar поставила на рынок около 41,7 тысячи машин. Компания подтвердила прогноз, по которому по итогам 2023 года продажи составят 60-70 тысяч электромобилей.

С начала 2023 года капитализация Polestar упала вдвое, до $5,96 млрд, тогда как индекс Nasdaq Composite за этот период прибавил 26,5%.

Polestar, основанная Volvo Car AB и китайской Zhejiang Geely Holding Group Co. в 2017 году, производит электромобили на двух предприятиях в Китае и планирует строительство еще одной площадки в США. Автомобили компании продаются в Европе, Северной Америке и странах Азиатско-Тихоокеанского региона, включая КНР.

Китай Polestar Geely Automobile Volvo Cars Швеция Nasdaq
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