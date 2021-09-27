На Крите после землетрясения нашли погибшего

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Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В результате землетрясения на Крите погиб человек, это рабочий, который занимался реставрацией часовни в районе Аркалохори, сообщает издание Kathimerini со ссылкой на данные чиновников.

Еще один рабочий, находившийся в той же часовне, не пострадал.

Травмы получили девять человек, в том числе дети, двоих госпитализировали.

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на острове утром в понедельник, очевидцы сообщают о продолжающихся афтершоках. Оно вызвало значительные разрушения в городе Аркалохори и деревнях Руссохория, Архонтико и Пасидерос. Местами были разрушены автодороги, начались перебои с водо- и электроснабжением.