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В Киеве ожидают остановку транзита газа в Венгрию через Украину

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон ожидает значительное сокращение или полную остановку транзита природного газа в Венгрию через Украину.

У Москвы "как только появляется техническая возможность обойти Украину при транзите газа, "Газпром" запускает газ через более длинные, но собственные транзитные газопроводы", написал он в фейсбуке в понедельник.

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"Несмотря на контракт до 2024 года мы ожидаем значительное дальнейшее сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину", - отметил Макогон.

В этой связи Макогон подчеркнул, что техническая достройка "Северного потока 2" создает критические риски для существующего транзита через Украину и продления контракта после 2024 года.

Как сообщалось, MVM Group и "Газпром экспорт" 27 сентября в Будапеште подписали новый долгосрочный контракт на поставку газа в Венгрию. Документ рассчитан на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет. Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5 млрд куб. м через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и 1 млрд куб. м - через Австрию.

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МИД Украины выразил недоумение и разочарование решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход страны.

Как подчеркивают в МИД, Венгрии и в дальнейшем выгоднее получать газ транзитом через разветвленную газотранспортную систему Украины, которая позволяет кратчайшим путем бесперебойно поставлять газ в страны Европы.

Украинская сторона обратится в Европейскую комиссию относительно оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики.

"Газпром" в 2020 году поставил в Венгрию 8,637 млрд куб. м газа, в 2019-м - 10,522 млрд куб. м. В первом полугодии 2021 года поставки выросли на 5% - до 3,909 млрд куб. м.

Сейчас основной объем поставок российского газа в Венгрию идет через компанию Panrusgaz (СП "Газпрома" и венгерского энерготрейдера MVM). В 1996 году были подписаны два долгосрочных контракта на поставку природного газа в Венгрию между ООО "Газпром экспорт" и Panrusgaz на период до 2015 года, затем они были пролонгированы до 2021 года. В рамках этих контрактов поставки ведутся по двум направлениям - через пункты Берегово на украинско-венгерской границе и Баумгартен на словацко-австрийской границе.

Украина Венгрия Россия газ

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