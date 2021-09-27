Ракета Atlas 5 стартовала на орбиту со спутником стоимостью $750 млн

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Atlas 5 в понедельник стартовала на орбиту с новым спутником дистанционного зондирования Земли Landsat 9 в интересах НАСА и американской Геологической службы, сообщило космическое агентство США

Запуск был осуществлен в 14:11 по времени Восточного побережья США (21:12 по Москве) со стартового комплекса SLC-3E на авиабазе Космических сил США Ванденберг в штате Калифорния.

На орбиту будет выведен аппарат с самым совершенным оптическим и инфракрасным оборудованием, которое позволяет получать изображения с разрешением до 15 метров. Спутник будет передавать информацию о глобальных изменениях климата, контролировать ситуацию с природными ресурсами планеты, в том числе водными и сельскохозяйственными. Landsat 9 способен передавать в сутки свыше 700 изображений поверхности Земли.

Landsat 9, который будет выведен на орбиту высотой около 705 км, является составной частью программы Landsat по получению спутниковых снимков Земли. Он будет осуществлять фотосъемку Земли в паре с аналогичным аппаратом Landsat 8, который был выведен на орбиту в 2013 году. Вместе они смогут покрывать всю поверхность планеты каждые восемь дней.

Стоимость космического аппарата Landsat 9, который заменит запущенный в 1999 году Landsat 7, составляет $750 млн.

Первый из аппаратов дистанционного зондирования Земли серии Landsat был запущен еще в 1972 году.

В качестве сопутствующей полезной нагрузки ракета-носитель Atlas 5 также выведет на орбиту четыре миниатюрных спутника - кубсата. Два из них предназначены для различных научных исследований НАСА, еще два будут выполнять секретные задачи в интересах Космических сил США.