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США успешно вывели на орбиту спутник стоимостью $750 млн

США успешно вывели на орбиту спутник стоимостью $750 млн
Спутник Landsat 9 перед запуском
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Atlas 5 в понедельник успешно вывела на орбиту новый спутник дистанционного зондирования Земли Landsat 9 в интересах NASA и американской Геологической службы, сообщило космическое агентство США.

"Осуществлено успешное отделение (от носителя)", - сообщили в NASA.

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Запуск был осуществлен в 14:12 по времени Восточного побережья США (21:12 мск) со стартового комплекса SLC-3E на авиабазе Космических сил США Ванденберг в штате Калифорния.

Через примерно 1 час 25 минут после запуска на орбиту вышел аппарат с самым совершенным оптическим и инфракрасным оборудованием, которое позволяет получать изображения с разрешением до 15 м. Спутник будет передавать информацию о глобальных изменениях климата, контролировать ситуацию с природными ресурсами планеты, в том числе водными и сельскохозяйственными. Landsat 9 способен передавать в сутки свыше 700 изображений поверхности Земли.

Landsat 9, который будет находится на орбите высотой около 705 км, является составной частью программы Landsat по получению спутниковых снимков Земли. Он будет осуществлять фотосъемку Земли в паре с аналогичным аппаратом Landsat 8, который был выведен на орбиту в 2013 году. Вместе они смогут покрывать всю поверхность планеты каждые восемь дней. Стоимость космического аппарата Landsat 9, который заменит запущенный в 1999 году Landsat 7, составляет $ 750 млн.

Первый из аппаратов дистанционного зондирования Земли серии Landsat был запущен еще в 1972 году.

Atlas 5 NASA США Landsat 9

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