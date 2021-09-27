YouTube запретил размещать ролики, оспаривающие итоги выборов

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Видеосервис YouTube запретил размещать недостоверный контент о выборах и ролики, ставящие под сомнение итоги голосования. Об этом говорится в обновленных правилах сервиса, опубликованных компанией в понедельник.

В новых правилах отмечается, что на YouTube не допустимо "введение в заблуждение избирателей".

"Сюда относится контент с недостоверной информацией о выборах, например о времени голосования, адресе избирательного участка, способах голосования или условиях участия в нем. Кроме того, запрещено распространять ложные сведения, которые могут существенно препятствовать голосованию", - поясняется в сообщении.

Также запрещено размещать недостоверную информацию о требованиях к кандидатам. "В эту категорию входит контент с недостоверной информацией о требованиях к кандидатам на политические должности, а также к действующим государственным служащим. Речь идет о требованиях, которые регулируются применимым местным законодательством и, в частности, включают возраст и гражданство, а также факт нахождения в живых", - сообщается в правилах.

Кроме того, недопустим контент, "ставящий под сомнение исход выборов".

"В эту категорию входят материалы, в которых содержатся ложные утверждения о том, что на итоги каких-либо прошедших всеобщих выборов повлияли масштабная фальсификация, ошибки или технические сбои в работе систем после того, как были официально утверждены финальные результаты", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что в настоящее время это правило действует в отношении "всех прошедших президентских выборов в США, а также парламентских выборов 2021 года в Германии".

Однако в сообщении уточняется, что список выборов "не является исчерпывающим".

Также новые правила запрещают размещать "призывы к нарушению демократических процессов - контент, побуждающий зрителей препятствовать голосованию или нарушать его процедуру".

Компания сообщает, что в случае публикации подобных роликов, они будут удаляться, о чем его авторов оповестят по электронной почте.

"Первое нарушение повлечет за собой только уведомление, но в следующий раз мы вынесем вам предупреждение. Если вы получите три предупреждения, то ваш канал будет заблокирован", - говорится в сообщении.